233 مليون يورو القيمة التسويقية لطرفي قمة النصر وإنتر ميامي

المصدر: البيان

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يشهد ملعب نادي الهلال السعودي الجديد "المملكة أرينا"، يوم غد الخميس، وضمن مباريات "كأس موسم الرياض"، قمة كروية تجمع بين النجمين العالميين، الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب "إنتر ميامي" الأمريكي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أرقام واحصائيات اللاعبين، تبلغ القيمة السوقية لطرفي لقاء الغد 233.23 مليون يورو، حيث يتفوق النصر السعودي في القيمة على نادي "إنتر ميامي" الأمريكي؛ إذ تبلغ قيمة النصر 144 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة الفريق الأمريكي السوقية 89.23 مليون يورو.

وعلى الرغم من عدم تفوق ناديه في القيمة السوقية إلا أن النجم ليونيل ميسي (36 عاما) لاعب إنتر ميامي، يتفوق على غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو لاعب النصر (38 عاما)؛ إذ تبلغ القيمة السوقية للأخير 15 مليون يورو، ولميسي 35 مليون يورو.

أما بالنسبة لبقية اللاعبين فيأتي بعد ميسي في القيمة السوقية البرازيلي أوتفافيو لاعب النصر السعودي (28 عاما) بقيمة سوقية تبلغ 30 مليون يورو، وزملاؤه في الفريق ايميرك لابورت (29 عاما) بـ25 مليون يورو، ثم ساديو ماني (31 عاما) بـ 20 مليون يورو، ثم مارسيلو بروزوفيتش (31 عاما) بـ18 مليون يورو، ثم كريستيانو رونالدو بـ 15 مليون يورو، ثم تاليسكا (29 عاما) بنفس القيمة.

ويلي نجوم النصر في القيمة السوقية كل من لاعبي "إنتر ميامي"، فاكوندو فارياس (21 عاما)، وتوماس افيلس (19 عاما) بـ 5 ملايين يورو لكل منهما، ثم لويس سواريز (37 عاما) بـ 4 مليون يورو، ثم ليوناردو كامبانا (23 عاما)، وبنجامين كريماسكي (18 عاما) وكلاهما بنفس القيمة وهي 3.5 مليون يورو.

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