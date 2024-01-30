بعد صرف النظر عن أبوجبل.. الأهلي يستقر على حارسه الجديد

المصدر: البيان

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تراجع مسؤولو الأهلي المصري، عن إتمام صفقة محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي، الذي كان يرغب في استعارته حتى نهاية الموسم لحين عودة محمد الشناوي من الإصابة.

وبحسب موقع "مصراوي"، فإن الأهلي كان أنهى اتفاقه مع البنك لضم محمد أبو جبل، لذلك تعاقد البنك مع محمود الزنفلي لتعويض رحيل أبو جبل، وكان من المقرر أن يتم عقد جلسة خلال الساعات الماضية لتوقيع العقود، إلا أن مسؤولي الأهلي اعتذروا لنظائرهم في البنك عن الحضور.

ويعقد الأهلي جلسة تفاوضية مع مسؤولي زد من أجل الاتفاق على استعارة علي لطفي لمدة 6 أشهر، بعد موافقة اللاعب على الانتقال إلى القلعة الحمراء

وكان محمد الشناوي تعرض لإصابة بخلع في الكتف أثناء مشاركته مع منتخب مصر في مباراة الرأس الأخضر بكأس الأمم الإفريقية 2023، وتأكد غيابه عن الملاعب لمدة 4 أشهر، لذلك يسعى ناديه للتعاقد مع حارس مرمى جديد لحين عودته من فترة الإصابة.

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