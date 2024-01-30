مالكوم يقود الهلال للفوز على إنتر ميامي بكامل نجومه بكأس موسم الرياض

المصدر: أ ف ب

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سجل مالكوم لاعب الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم هدفا في الوقت القاتل لينتزع الفوز 4-3 وديا على إنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض على ملعب المملكة أرينا اليوم الاثنين رغم تألق الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدفا وصنع آخر.

‭‭ ‬‬وخاض إنتر ميامي المباراة بكافة نجومه، وعلى رأسهم رباعي برشلونة السابق ميسي ولويس سواريز وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، لكن لاعبيه كانوا فريسة سهلة لمصيدة التسلل.

وكان الفريق التحكيمي نسائيا بالكامل.

وفرض الهلال، الذي يفتقد عددا من عناصره بسبب الالتزامات الدولية والإصابة، هيمنته على المباراة وسرعان ما افتتح التسجيل بعد عشر دقائق بعد مجهود جماعي رائع وتحركات سريعة كللها المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش بتسديدة قوية من مسافة قريبة.

واحتاج الهلال ثلاث دقائق فقط لتعزيز تقدمه عندما سجل عبد الله الحمدان هدفا مستغلا إخفاق الدفاع في إبعاد كرة ليسددها وتتهادى إلى داخل الشباك.

وأهدر سواريز عددا من الفرص بعدما دخل إنتر ميامي في أجواء المباراة لكنه نجح أخيرا في تقليص الفارق في الدقيقة 34 بعد دقائق فقط من إهدار ميشايل لاعب الهلال انفرادا بحارس المرمى.

وأحرز اللاعب القادم من أوروغواي الهدف من مسافة قريبة في المرمى الخالي مستغلا ما بدت أنها تمريرة من زميله جوليان جريسيل.

ورغم أن حكم المباراة لم يحتسب الهدف بداعي التسلل، فقد تبين بمراجعة حكم الفيديو المساعد أن المدافع محمد الجحفلي هو من مرر الكرة لسواريز ليعدل الحكم عن قراره.

ومن خطأ دفاعي آخر كاد إنتر ميامي أن يدرك التعادل بهدف سجله ميسي لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وعزز ميشايل تقدم فريقه قبل دقيقة واحدة على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بضربة رأس مستغلا عرضية من عبد الله الحمدان.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إنتر ميامي بعد تدخل من الجحفلي على ديفيد رويز بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد ومشاهدة الواقعة على شاشة إلى جوار الملعب. سجلها ميسي‭‭ ‬‬ ببراعة في الدقيقة 54.

بعدها بدقيقة واحدة، أدرك رويز هدف التعادل من تسديدة من حدود منطقة الجزاء في الزاوية الضيقة مستغلا تمرير طولية رائعة من ميسي.

ولعب ميتروفيتش ضربة رأس من ركلة ركنية لكنها وصلت إلى يد الحارس في الدقيقة 64، قبل أن تصطدم تسديدة الحمدان بالقائم من الخارج مستغلا تمريرة رينان لودي. وأهدر سواريز عددا من الفرص للتقدم في النتيجة قبل أن يقرر المدرب جيراردو مارتينو استبداله قبل 15 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي.

وقبل ثلاث دقائق على نهاية المباراة، قرر المدرب مارتينو إخراج ميسي، وبعدها بلحظات سجل مالكوم هدف الفوز بضربة رأس من مسافة قريبة أفلتت من يدي الحارس.

وفي إطار كأس موسم الرياض، يلعب إنتر ميامي أمام النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مواجهة مرتقبة تقام يوم الخميس المقبل. ويتواجه الهلال والنصر في الثامن من الشهر المقبل.

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