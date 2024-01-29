رضا عبدالعال يفتح النار على الأهلي بعد خيبة منتخب مصر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فتح لاعب الزمالك والأهلي السابق رضا عبدالعال، النار على النادي الأحمر، بعد خروج منتخب مصر من دور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، مؤكداً أن الأهلي سبب تراجع الكرة المصرية.

وقال رضا عبدالعال عبر برنامج "البريمو" الذي يذاع فضائياً: "فيه لاعيبة في المنتخب المصري بيلعبوا عافية، وعلى رأسهم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي".

وأضاف: "معظم القائمة لا تستحق التواجد بالبطولة لأنهم أما مصابين أو مش بيلعبوا في فرقتهم، والمدرب فيتوريا لا يمتلك أي مقاومات لتدريب مصر، حتى أبو جبل واخد تعليمات من مدربه أنه يروح على اليمين في كل الركلات اللي تم تسديدها عليه".

وأنهى عبدالعال، قائلاً: "منظومة الكرة في مصر محتاجة تتهد وتتبني من جديد، وطول ما الأهلي في مصر مفيش كورة في مصر".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز