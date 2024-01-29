«تضخم» بشكل ملحوظ.. صور نيمار تشعل غضب جماهير الهلال

المصدر: البيان

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ظهر البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي بوزن زائد، خلال تواجده في عيد ميلاد الأسطورة البرازيلي روماريو.

ويتواجد نيمار في البرازيل للعلاج حيث أُصيب بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال مواجهة منتخب بلاده أمام أوروغواي، أكتوبر الماضي، وأجرى بعدها عملية جراحية في بلاده.

وفي حفل عيد ميلاد روماريو ظهر نيمار بوزن زائد جدًا، بشكل أثار صدمة المتابعين.

ونقلت صحيفة الرياضية السعودية، عن مصدر هلالي قوله: "عودة البرازيلي نيمار إلى الرياض من أجل استكمال برنامجه العلاجي لم تتحدد بعد، ولا يوجد هناك وقت رسمي لذلك".

وأضاف: "الجهاز الطبي في النادي بقيادة الإسباني خيمينيز طبيب الفريق الأول يتابع آخر التطورات والتقارير الخاصة بتأهيل نيمار بعد عملية الرباط الصليبي والغضروف، خاصة بعدما دخل المرحلة الثانية من التأهيل الذي يخضع له في مقر إقامته".

وكانت إدارة الهلال أعلنت في وقت سابق، أنها ستُسقط النجم البرازيلي من قائمة الفريق دون إجراء فسخ عقد بين الطرفين لقيد مواطنه رينان لودي بديلاً له في قائمة الـ 8 أجانب، لحين عودة نيمار للمشاركة مع الفريق.

وكان الهلال تعاقد الصيف الماضي، مع نيمار قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

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