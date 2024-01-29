بسبب أزمة الدولار في مصر.. الزمالك يلجأ إلى «سبائك الذهب» لحل قضاياه

المصدر: خاص - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم مجلس إدارة نادي الزمالك المصري برئاسة حسين لبيب، أوراق اعتماده أمام جماهير النادي الأبيض بشكل رسمي، بعدما نجح في حل أهم أزمات القلعة البيضاء، التي عانى منها النادي طوال الفترة الماضية، بدفع قيمة الغرامات المستحقة على الزمالك، لدى العديد من الجهات الخارجية، بالتالي رفع عقوبة إيقاف القيد المفروضة على النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسيتمكن مسؤولو الزمالك من إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما حرم النادي الأبيض من القيد خلال آخر فترتين.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ «البيان»، أن خزينة النادي الأبيض تكبدت حوالي 2 مليون و750 ألف دولار، ما يقرب من 84 مليون جنيه مصري بالسعر الرسمي، و189 مليون جنيه بسعر السوق السوداء.

وأكد المصدر أن مجلس الزمالك، نجح في توفير قيمة الغرامة، بعد الاستعانة بعدد من محبي النادي الأبيض، في مقدمتهم ممدوح عباس رئيس النادي السابق، وعائلة العدل المعروفة، وهاني العتال نائب رئيس الزمالك السابق، وعمرو الجنايني عضو مجلس النادي السابق ورئيس لجنة اتحاد الكرة المصري السابق.

وقال المصدر أن عدد من أعضاء من مجلس إدارة الزمالك الحالي، تحملوا جزء من قيمة الغرامة أيضًا، وهم حسام المندوه، وهاني شكري، وهاني برزي، وحسين السيد، كما نجح مجلس إدارة النادي، في الحصول على قرض من أحد البنوك.



وأكد المصدر، أن هناك أكثر من مشكلة واجهت أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، على رأسها توفير عملة الدولار لدفع قيمة الغرامات، خاصة المتعلقة بنادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر الفترة الحالية، ويأتي على رأسها توفير العملات الأجنبية، حتى ظهرت فكرة كانت بمثابة كلمة السر في حل أزمة توفير "العملة الصعبة"، تتمثل في تحويل القيمة المالية المطلوبة لسداد الغرامة إلى سبائك ذهب، وإرسالها إلى النادي البرتغالي بعد الحصول على الموافقات الحكومية.

ويتفاوض مسؤولو الزمالك خلال الفترة الحالية مع أكثر من لاعب، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الجارية، وتدعيم صفوفه بلاعبين جدد بعد نهاية أزمة القيد، حيث توصل مسؤولو النادي لاتفاق مع يوسف حسن لاعب وسط بلدية المحلة لضمه ثلاثة مواسم ونصف، بعد ظهوره بمستوى جيد في الموسم الحالي، وتشهد الفترة الحالية مفاوضات مكثفة مع إدارة بلدية المحلة لضم لاعب الزمالك السابق بصورة رسمية، كما يستهدف الزمالك ضم عمر وائل لاعب بيلينينسش البرتغالي، ولاعب منتخب الشباب مواليد 2005، حيث تجرى مفاوضات مكثفة مع اللاعب، خاصة أنه سينضم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع ناديه البرتغالي.

واتفق الزمالك مع نظيره طلائع الجيش على ضم محمد شحاتة، في الانتقالات الشتوية الجارية، وحصل مسؤولو النادي الأبيض على توقيع أحمد حمدي لاعب الأهلي السابق لمدة 3 مواسم ونصف، واللاعب سيخضع للكشف الطبي، على أن يعلن الزمالك بعدها عن الصفقة رسميًا، وتم التوصل لاتفاق مع نادي طنطا على ضم محمد عاطف، مقابل 4 ملايين جنيه، وستكون هناك بنودًا في التعاقد تمنح طنطا امتيازات بقيمة 3 ملايين جنيه حال انضمام اللاعب إلى صفوف منتخب مصر أو تسجيله 10 أهداف بقميص الزمالك، و20% لطنطا من إعادة بيعه حال رحيله عن الأبيض.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز