الزمالك بطل كأس دبي للتحدي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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توّج الزمالك المصري، أمس، بطلاً لكأس دبي للتحدي 2024، التي أقيمت برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبالشراكة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي وجالوب جلوبال، وتغلب الزماك في المباراة النهائية على الأهلي السعودي بثلاثية نظيفة باستاد آل مكتوم بنادي النصر، وسجل الأهداف شيكابالا ويوسف محمد وعمار ياسر، فيما حصل الرجاء المغربي على المركز الثالث بفوزه على ووهان ثري تاونز الصيني بهدف دون رد.

وجاء النهائي مثيراً وحافلاً بالندية، وتبادل الزمالك والأهلي السعودي الهجمات السريعة، التي بدأها الزمالك بقيادة شيكابالا، ثم انتزع الأهلي الأفضلية الهجومية، بفضل نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو، وهدد مرمى محمد عواد ببعض المحاولات الخطرة التي رد عليها الزمالك بهجمة مرتدة، قادها المهاجم البنيني سامسون أكينيولا، لكنها انتهت بتسديدة خارج المرمى، قبل أن ينجح شيكابالا في هز شباك الأهلي بهدف جميل في الدقيقة 31.

ومع بداية الشوط الثاني فاجأ الزمالك الأهلي بهدف ثان في الدقيقة 47، حمل توقيع يوسف محمد، الذي توغل وسط الدفاع، ونجح في الانفراد بالمرمى، وأسكن الكرة الشباك بسهولة. وفي الوقت الذي كان فيه الأهلي يبحث عن تقليل الفارق تعرض لاعبه علي حسن مجرشي للطرد في الدقيقة 56، بسبب الاعتداء بالضرب على نبيل عماد، ما سهل مهمة الزمالك في تعزيز تقدمه بالهدف الثالث عن طريق عمار ياسر في الدقيقة 87، ليحسم اللقب بجدارة.

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