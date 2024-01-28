مصر والكونغو الديمقراطية.. حلم ربع النهائي بكأس أفريقيا

المصدر: أبيدجان - أ ف ب

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يلتقي منتخب مصر، حامل اللقب سبع مرات، الليلة، مع منتخب الكونغو الديمقراطية في دورالـ 16 لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، فيما يلعب منتخبا غينيا الاستوائية وغينيا بالدور نفسه وتلعب المنتخبات الأربعة بطموح التأهل إلى ربع النهائي.

وأنهى منتخب مصر دور المجموعات دون فوز،وتعادل ثلاث مرات أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر فيما تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية مع زامبيا والمغرب وتنزانيا.

ويعاني منتخب مصر من غياب محمد صلاح، والحارس محمد الشناوي للإصابة كما أن المؤشرات تؤكد غياب إمام عاشور المصاب بارتجاج في الرأس.

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