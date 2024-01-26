الزمالك يتخطى الرجاء بركلات الترجيح ويتأهل إلى نهائي كأس دبي للتحدي

المصدر: دبي-عدنان الغربي تصوير سالم خميس

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تأهل الزمالك المصري لنهائي "كأس دبي للتحدي 2024 " بفوزه على الرجاء المغربي بركلات الترجيح 4-2 بعد أن حسم التعادل 2-2 الوقت الأصلي المباراة الافتتاحية التي جمعتهما مساء اليوم، على استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي، ليضرب الزمالك موعدا الأحد في النهائي مع الفائز في المباراة الثانية التي يلتقي فيها، غدا، ووهان ثري تاونز الصيني مع الأهلي السعودي.

وتقدم الزمالك بهدفين نظيفين في الشوط الأول سجلهما محمود الونش وشيكابالا، ثم أدرك الرجاء التعادل في الشوط الثاني من ضربتي جزاء سجلهما يسري بوزوق ونوفل الزرهوني.

وتقام "كأس دبي للتحدي 2024 " تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبالشراكة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي وجالوب جلوبال، ويشارك فيها أربعة فرق، هي ووهان ثري تاونز والأهلي السعودي والرجاء المغربي والزمالك المصري.

دخل الزمالك المباراة الافتتاحية دون جس نبض ونجح في افتتاح التسجيل مبكرا بواسطة رأسية محمود الونش في الدقيقة الثانية بعد ركلة حرة لعبها شيكابالا بدقّة، وواصل الفريق المصري ضغطه وأثمرت محاولاته هدفا ثانيا سريعا حمل توقيع نجم الفريق شيكابالا في الدقيقة السادسة، ما دفع الرجاء للخروج من مناطقه والبحث عن تقليل الفارق و أتيحت له بعض الفرص السانحة للتسجيل ابرزها تسديدة كريم الأشقر فوق المرمى بقليل في الدقيقة 34 وتسديدة نوفل الزرهوني التي ارتطمدت بالقائم في الدقيقة 44.

في الشوط الثاني، أعاد الرجاء ترتيب صفوفه ولعب بطريقة هجومية ونجح في تهديد مرمى الزمالك بأكثر من هجمة، ليتمكن على إثرها من الحصول على ركلة جزاء حولها يسري بوزوق إلى هدف في الدقيقة 67، وواصل الفريق المغربي ضغطه على الزمالك الذي تراجع إلى الدفاع ولعب على الهجمات المرتدة من أجل الحفاظ على أسبقيته، لكن إصرار الرجاء لإدراك التعادل كان أكبر ونجح في ذلك عن طريق نوفل الزرهوني من ركلة جزاء في الدقيقة 89، ليتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم بطاقة التأهل.

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