إطلاق النسخة الأولى لـ "درع" و"كأس السوبر" الإماراتي القطري" لكرة القدم أبريل المقبل

المصدر: وام تصوير عيسى البلوشي

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أعلنت اللجنة المنظمة للسوبر الإماراتي القطري اليوم الجمعة عن إطلاق البطولة المشتركة "درع السوبر" و"كأس السوبر" بين أندية دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر.

وتم التوقيع على اتفاقية إقامة البطولة في فندق ماندارين أورينتا الدوحة في قطر، ووقع الإتفاقية كل من سعادة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم ورئيس اللجنة التنفيذية للبطولة المشتركة، وسعادة محمد خليفه السويدي نائب رئيس الإتحاد القطري لكرة القدم ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة وسط حضور عدد من الشخصيات الرياضية ووسائل الإعلام العربية والآسيوية والعالمية.

ومن المقرر أن تقام البطولة في إبريل القادم، وسيكون الحدث الأول هو كأس السوبر القطري الإماراتي وسيجمع بين العربي القطري بطل كأس أمير قطر 2022-2023 والشارقة بطل كأس رئيس الدولة في الإمارات 2022-2023 وستقام المباراة في 12 إبريل المقبل بالدوحة.

أما الحدث الثاني فهو " درع السوبر الإماراتي القطري" وسيجمع شباب الأهلي الإماراتي بطل دوري أدنوك للمحترفين 2022-2023 والدحيل بطل دوري نجوم قطر 2022-2023 وستقام المباراة في دبي 13 إبريل المقبل.

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