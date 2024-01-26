تنازل عن قميص مصر.. منصة «إكس» تزيل علامة التوثيق من حساب محمد صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت الساعات القليلة الماضية، إزالة علامة التوثيق من حساب محمد صلاح نجم نادي ليفربول وقائد منتخب مصر.

ويبلغ عدد المتابعين على حساب محمد صلاح بموقع "إكس" المعروف بـ "تويتر" سابقاً، أكثر من 18 مليون متابع.

وبموجب القوانين الجديدة لمنصة "إكس"، فإن علامة التوثيق تظهر على الحسابات مقابل دفع رسوم شهرية، حتى إذا كان الشخص لديه العلامة بالفعل قبل هذا القرار، إلا إنه يتم الإعفاء من الرسوم إذا كان الحساب يتخطى عدد المليون متابعًا وهو ما يجرى مع النجوم العالمية بشكل عام ومنهم صلاح، إذًا لما اختفت علامة التوثيق من حساب قائد الفراعنة؟

يعود سبب إزالة علامة التوثيق من حساب محمد صلاح الرسمي على منصة "إكس"، لقيامه خلال الساعات الماضية بتغيير صورة حسابه، وهو أمر جديد أيضاً طرأ على المنصة، حيث تقوم بإزالة علامة التوثيق من أي شخص يقوم بتغيير صورته الشخصية أو اسمه، حتى إذا كان يدفع رسوماً شهرياً، وذلك لحين مراجعة الأمر من قبل المختصين بالمنصة، وحال موافقتهم وتأكدهم إن الحساب على سبيل المثال لم يتعرض للاختراق، فتعود العلامة مرة أخرى، وهو الأمر المتوقع أن يحدث مع حساب صلاح خلال الساعات الماضية.

وكان صلاح أزال صورته بقميص منتخب مصر، عندما كان يحتفل مع الجماهير بالصعود إلى كأس العالم 2018، ووضع صورته بقميص ليفربول.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح يتواجد حالياً في إنجلترا بعدما غادر معسكر منتخب مصر في كوت ديفوار، جراء تعرضه لإصابة بشد في العضلة الخلفية وحاجته لخوض فترة علاجية سريعة، على أمل اللحاق بالفراعنة في باقي مشوار البطولة، حال تخطيهم عقبة المباراة المقبلة أمام الكونغو الديمقراطية.

موعد مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بعدما أنهى الفراعنة الدور الأول من المسابقة بالمركز الثاني ضمن المجموعة الثانية، ليضربوا موعدًا مع منتخب الكونغو صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة.

وتحمل مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية، أهمية كبيرة للجماهير المصرية التي تحلم بتحقيق اللقب الإفريقي الثامن.

وتنطلق مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية الأحد 28 يناير 2024 عند الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، 11:00 مساء بتوقيت السعودية، 10:00 مساء بتوقيت مصر، على إستاد لوران بوكو بمدينة سان بيدرو الإيفوارية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023

يتم نقل مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023، عبر مجموعة قنوات «بي إن سبورتس» الناقل الحصري لبطولة إفريقيا، في الشرق الأوسط.

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