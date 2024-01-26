وفاة العامري فاروق نائب رئيس الأهلي المصري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الثنائي هشام وخالد العامري، وفاة شقيقهما العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي المصري.

وكتب هشام العامري وخالد العامري عبر صفحتهما بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مصاب آل العامري، بنفوس راضية وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة أنعي أخي الغالي الشريف العامري فاروق العامري وزير الرياضة السابق، ونائب رئيس النادي الأهلي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرزقه الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب أو حساب".

وتابعا: "صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بأكتوبر أمام هايبر وان بعد صلاة العصر، رجاء الدعاء للفقيد وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة، إنا لله وإنا اليه راجعون".

وتداول منذ يومين خبر وفاة العامري فاروق، قبل أن يخرج أحد شقيقيه ويصرح، قائلاً: "الحالة خطيرة جدًا جدًا، لكن أخي ما زال على قيد الحياة".

وأكدت مصادر طبية بالمستشفى التي كان يرقد فيها نائب رئيس الأهلي المصري في تصريح لـ «البيان»، أن عضلة القلب لديه توقفت عدة مرات خلال الساعات الماضية، وسارع الأطباء في إنعاشه، لكن الضغط كان صفراً، قبل أن تتوقف جميع وظائف الجسم، ويتم الإعلان عن وفاته بشكل رسمي، اليوم الجمعة.

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