الزمالك يقترب من ضم مدافع منتخب فلسطين

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يبحث نادي الزمالك المصري، عن ضم مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد رحيل مدافعه محمد عبدالغني إلى نادي البنك الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية.

ونجح مسؤولو الزمالك في رفع عقوبة إيقاف القيد التي كانت موقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب مديوناته، ليحق للزمالك التعاقد مع صفقات جديدة بعدما حرم من تدعيم فريقه خلال آخر فترتي انتقالات.

وبحسب مصدر داخل نادي الزمالك لـ «البيان»، توصلت إدارة الكرة لاتفاق مع المدافع الفلسطيني ياسر حمد بشأن الانتقال للفريق الأبيض لمدة موسم ونصف، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم دفاع الزمالك.

وأضاف المصدر أن ياسر حمد رحب بالانتقال لصفوف الزمالك وأنهى الاتفاق مع مسؤولي الفريق الأبيض على كافة تفاصيل عقده، ويلعب ياسر حمد في صفوف فريق نورث إيست يونايتد الهندي.

وسبق وخاض ياسر حمد تجربة بالنادي المصري البورسعيدي الذي انتقل إلى صفوفه موسم 2022، ومنه انتقل إلى الريان القطري ثم القادسية، وبعدها انتقل للدوري الهندي.

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