ميدو يسخر من صلاح بـ «لفظ خارج».. ويوجه رسالة إلى زيدان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على تصريحات يورغن كلوب مدرب ليفربول، عن محمد صلاح نجم الريدز وقائد منتخب الفراعنة، التي قال فيها المدرب الألماني، أن صلاح هو أكثر مصري عرفه يحب بلاده.

وكتب "ميدو" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بطريقة ساخرة: "كلوب عن صلاح أوفى مصري قابلته في حياتي، وأكثر مصري وطني شوفته في حياتي، أشرب يا زيدان".

ويقصد ميدو في رسالته محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، الذي سبق له اللعب بنادي بوروسيا دورتموند، تحت قيادة كلوب، عندما كان يتولى الأخير تدريب الفريق الألماني، وقدم معه مستويات مميزة.

وبعدها وضع ميدو، الصورة المنشورة على حساب صلاح أثناء

خضوعه لتدريبات تأهيلية في مقر ليفربول، عقب مغادرة معسكر منتخب مصر بكوت ديفوار، لخوض فترة علاجية لإصابته بشد في العضلة الخلفية، وعلق ميدو على الأمر بلفظ خارج.

وتابع ميدو في تغريدته ساخراً، بأن التدريبات (جامدة أوي صعب تتعمل إلا في ‎ليفربول)، في إشارة إلى أن محمد صلاح كان يمكنه الاستمرار في كوت ديفوار مع منتخب مصر وخوض فترته العلاجية هناك.

وجاءت بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، كما لم يكن يحلم بها محمد صلاح، حيث بدأ الفرعون المصري منافسات البطولة القارية متمنياً اقتناص النجمة الثامنة الإفريقية في تاريخ مصر بشكل عام، والأولى له دولياً بشكل خاص، وبعد النتيجة المخيبة للمصريين أمام موزمبيق والتعادل 2/2 بلقاء الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حقق منتخب مصر تعادلاً جديداً بشق الأنفس أمام غانا في لقاء الجولة الثانية، رغم حاجته الماسة للنقاط الثلاث، ثم حقق تعادل ثالث مع منتخب الرأس الأخضر، لكنه صعد ثانياً عن مجموعته، بعدما حرمت موزمبيق نظيرتها غانا من الفوز والصعود إلى الدور التالي.

ولم تنته ليلة السقوط أمام غانا بمباراة الجولة الثانية للمجموعات، عند حد نتيجة التعادل بالنسبة لصلاح، بل تعرض للإصابة خلال اللقاء، أدت إلى خروجه من أرضية الملعب قبل نهاية أحداث الشوط الأول، واستمرت ردود الأفعال القاسية من الجماهير المصرية صوب صلاح، التي بدأت منذ التعادل مع موزمبيق حيث أكدت في تعليقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن خروج صلاح كتب شهادة ميلاد جديدة لمنتخب مصر وحرر زملائه في الملعب، وأدى إلى ظهور إمكانياتهم واللعب بأريحية، الأمر الذي ترتب عليه العودة في النتيجة مرتين، الشيء نفسه مع محمد النني لاعب أرسنال الذي نال انتقادات لاذعة هو الآخر، إذ طالبت الجماهير بعدم الدفع به خلال المباريات المقبلة.

ووجهت بعض الجماهير اتهامات صريحة لمحمد صلاح، بالهروب من اللقاء بإرادته، مؤكدة أن اللاعب سليم وكان باستطاعته استكمال المباراة، واستكملت الجماهير هجومها على صلاح بعد قرار عودته إلى إنجلترا لاستكمال علاجه هناك بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية.

موعد مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بعدما أنهى الفراعنة الدور الأول من المسابقة بالمركز الثاني ضمن المجموعة الثانية، ليضربوا موعدًا في دور الـ 16 مع الكونغو صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة.

وتحمل مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية، أهمية كبيرة للجماهير المصرية التي تحلم بتحقيق اللقب الإفريقي الثامن.

وتنطلق مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية الأحد 28 يناير 2024 عند الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، 11:00 مساء بتوقيت السعودية، 10:00 مساء بتوقيت مصر، على استاد لوران بوكو بمدينة سان بيدرو الإيفوارية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023

يتم نقل مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023، عبر مجموعة قنوات «بي إن سبورتس» الناقل الحصري لبطولة إفريقيا، في الشرق الأوسط.

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