«سيبوه براحته عشان ميمثلش».. «ويجز» ينضم لقائمة منتقدين صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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انضم مغني الراب المصري المعروف "ويجز"، إلى قائمة منتقدين نجم ليفربول وقائد منتخب مصر محمد صلاح، الذي يتعرض مؤخراً لهجوم قاسي من قبل الجماهير، خاصة بعدما غادر معسكر منتخب بلاده المقام في كوت ديفوار، متجهاً إلى إنجلترا عقب تعرضه لإصابة بشد في العضلة الخلفية.

ووجه ويجز انتقادًا مبطنًا لصلاح، إذ أوضح أن منتخب مصر عليه الفوز بكأس أمم إفريقيا بجهود لاعبيه ممن ينتظرون الفرصة لإثبات قدراتهم في اللعب، وكتب عبر منصة "إكس": "محمد صلاح حر نفسه، أنا نفسي منتخب مصر ياخد الكاس باللي مستني الفرصة، وعايز يلعب".

وتابع: "ضغط الناس على الشخص عشان يغير مشاعره تجاه حاجة معينة مبيجيبش غير نتيجة عكسية، سيبوه براحته عشان ميمثلش علينا، يكون صريح أحسن ما ينافقكوا، عشان خايف من المجتمع".

وتسببت تغريدة ويجز في حالة من الجدل بين متابعيه الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض، إلّا أنه عاد وأوضح في تغريدة أخرى، أنه لم يقصد مهاجمة صلاح، واصفًا العبارة التي يرددها مهاجمو صلاح "إحنا اللي عملناك"، بأنها سخيفة.

وكتب ويجز: "أنا مش بهاجم حد ورأيي مش مهم أصلاً، بس هقوله براحتي، فكرة إحنا اللي عملناك دي بايخة قوي ومش حقيقية، ده من أنجح اللاعبين في إنجلترا، بس مفيش بينك وبينه عشم، واحد مش عايزك يا أخي، تقعد بقى ترغي ليه، ده يخليك مثير للشفقة، سيبه على كيفه ولو عملته فعلاً أعمل غيره".

ويجز هو مغني راب وممثل مصري، اسمه الحقيقي أحمد علي، حقق النجومية في مصر والوطن العربي عقب إطلاقه لتراك دورك جي في 11 مارس 2020، حيث لاقت الأغنية نجاحًا ضخمًا في وقت قصير للغاية، وتجاوزت عدد المشاهدات على يوتيوب 24 مليون مشاهدة خلال شهرين فقط، وهو المغني المصري الأكثر استماعاً على سبوتيفاي في 2020 و2021.

وجاءت بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، كما لم يكن يحلم بها محمد صلاح، حيث بدأ الفرعون المصري منافسات البطولة القارية متمنياً اقتناص النجمة الثامنة الإفريقية في تاريخ مصر بشكل عام، والأولى له دولياً بشكل خاص، وبعد النتيجة المخيبة للمصريين أمام موزمبيق والتعادل 2/2 بلقاء الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حقق منتخب مصر تعادلاً آخر بشق الأنفس أمام غانا في لقاء الجولة الثانية، رغم حاجته الماسة للنقاط الثلاث، ثم حقق تعادلاً ثالثاً مع منتخب الرأس الأخضر، لكنه صعد ثانياً عن مجموعته، بعدما حرمت موزمبيق نظيرتها غانا من الفوز والصعود إلى الدور التالي.

ولم تنته ليلة السقوط أمام غانا بمباراة الجولة الثانية للمجموعات، عند حد نتيجة التعادل بالنسبة لصلاح، بل تعرض للإصابة خلال اللقاء، أدت إلى خروجه من أرضية الملعب قبل نهاية أحداث الشوط الأول، واستمرت ردود الأفعال القاسية من الجماهير المصرية صوب صلاح، التي بدأت منذ التعادل مع موزمبيق حيث أكدت في تعليقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن خروج صلاح كتب شهادة ميلاد جديدة لمنتخب مصر وحرر زملائه في الملعب، وأدى إلى ظهور إمكانياتهم واللعب بأريحية، الأمر الذي ترتب عليه العودة في النتيجة مرتين، الشيء نفسه مع محمد النني لاعب أرسنال الذي نال انتقادات لاذعة هو الآخر، إذ طالبت الجماهير بعدم الدفع به خلال المباريات المقبلة.

ووجهت بعض الجماهير اتهامات صريحة لمحمد صلاح، بالهروب من اللقاء بإرادته، مؤكدة أن اللاعب سليم وكان باستطاعته استكمال المباراة، واستكملت الجماهير هجومها على صلاح بعد قرار عودته إلى إنجلترا لاستكمال علاجه هناك بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية.

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