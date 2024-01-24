من الشخص المجلود؟.. شقيقة صلاح تدافع عنه في وجه الانتقادات

المصدر: البيان

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علقت رباب صلاح شقيقة محمد صلاح قائد منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على أحداث مباراة مصر والرأس الأخضر، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وكتبت رباب صلاح عبر حسابها على "فيسبوك": "في لقطة حلوة أوي في الماتش لما كان الـ VAR بيراجع الهدف التاني لمصطفى محمد، شوفت صلاح ماسك الموبايل بيراجع الهدف، ويتأكد هو لمسة يد ولا لأ، وقلقان وبيراجع اللعبة مرة واتنين، وكان بيحاول يطمن اللي حواليه، أنه لا متقلقوش مش هيتلغي مش لمسة يد".

وتابعت: "أولاً محمد مش من النوع اللي طول مهو قاعد ماسك موبايله، ولما يبقى قاعد وفي إيده الموبايل ده معناه إنه كان مجهز نفسه إنه ممكن يحتاج يراجع حاجه في الماتش، وكمان إنه يطمن اللي حواليه، ده معناه إنه قائد ومسؤول، وهو ده محمد اللي نعرفه إنه مصدر اطمئنان للي حواليه، وشوفت في اللقطة دي حد قادر يتحمل المسؤولية بجد".

وأتمت: "السؤال بقى مين الشخص اللي بيجلدوا فيه بقالهم يومين؟".

وجاءت بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، كما لم يكن يحلم بها محمد صلاح، حيث بدأ الفرعون المصري منافسات البطولة القارية متمنياً اقتناص النجمة الثامنة الإفريقية في تاريخ مصر بشكل عام، والأولى له دولياً بشكل خاص، وبعد النتيجة المخيبة للمصريين أمام موزمبيق والتعادل 2/2 بلقاء الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حقق منتخب مصر تعادلاً آخر بشق الأنفس أمام غانا في لقاء الجولة الثانية، رغم حاجته الماسة للنقاط الثلاث، ثم حقق تعادلاً ثالثاً مع منتخب الرأس الأخضر، لكنه صعد ثانياً عن مجموعته، بعدما حرمت موزمبيق نظيرتها غانا من الفوز والصعود إلى الدور التالي.

ولم تنته ليلة السقوط أمام غانا بمباراة الجولة الثانية للمجموعات، عند حد نتيجة التعادل بالنسبة لصلاح، بل تعرض للإصابة خلال اللقاء، أدت إلى خروجه من أرضية الملعب قبل نهاية أحداث الشوط الأول، واستمرت ردود الأفعال القاسية من الجماهير المصرية صوب صلاح، التي بدأت منذ التعادل مع موزمبيق حيث أكدت في تعليقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن خروج صلاح كتب شهادة ميلاد جديدة لمنتخب مصر وحرر زملائه في الملعب، وأدى إلى ظهور إمكانياتهم واللعب بأريحية، الأمر الذي ترتب عليه العودة في النتيجة مرتين، الشيء نفسه مع محمد النني لاعب أرسنال الذي نال انتقادات لاذعة هو الآخر، إذ طالبت الجماهير بعدم الدفع به خلال المباريات المقبلة.

ووجهت بعض الجماهير اتهامات صريحة لمحمد صلاح، بالهروب من اللقاء بإرادته، مؤكدة أن اللاعب سليم وكان باستطاعته استكمال المباراة، واستكملت الجماهير هجومها على صلاح بعد قرار عودته إلى إنجلترا لاستكمال علاجه هناك بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وأصبح منتخب مصر في مواجهة محتملة مع ثاني المجموعة السادسة، التي تضم منتخب المغرب وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا، ويتصدر هذه المجموعة أسود الأطلس برصيد 4 نقاط، ويليه منتخب الكونغو بنقطتين، ثم زامبيا بنفس الرصيد، وأخيراً تنزانيا بنقطة واحدة.

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