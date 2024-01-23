شقيقه ينفي ويؤكد أن حالته الصحية خطيرة ..حقيقة وفاة العامري فاروق نائب رئيس نادي الأهلي المصري

المصدر: البيان

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نفى هشام العامري خبر وفاة شقيقه العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي المصري، مؤكدا أن حالته الصحية خطيرة جدا.

وكتب هشام العامري عبر حسابه على "فيسبوك": "الحالة خطيرة جداً جداً ولكن الحمد لله العامري ما زال على قيد الحياة".

وقال خالد العامري فاروق الشقيق الأكبر للعامري فاروق نائب رئيس الأهلي عبر صفحته على فيس بوك أن شقيقه العامري مازال على قيد الحياة ، وقال:أخي العامري لازال على قيد الحياة.. اذا حدث شئ أحنا اخواته أول ناس هتعلن ، وواصل : ازاى الناس تعلن وفاته وهو لازال على قيد الحياة ، وتابع : ده حاجة مش بتستخبى".

وكانت وسائل إعلام محلية قد نشرت خبر وفاة العامري فاروق، قبل أن تتراجع وتنفي الخبر.

وسبق ان نُقل العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، إلى المستشفى بشكل عاجل؛ إثر إصابته بنزيف في المخ بشكل مفاجئ ودخوله في غيبوبة.

وكان يتواجد العامري فاروق في مقر النادي لحضور اجتماع المكتب التنفيذي، وتعرض للوعكة الصحية المفاجئة، ومن المقرر أن تجرى له جراحة عاجلة خلال وقت قصير بعد إصابته بنزيف في المخ.

ويشغل العامري فاروق، منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري كما سبق له أن شغل عدة مناصب عليا أبرزها تعيينه في أغسطس 2012 وزيرا للدولة لشؤون الرياضة.

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