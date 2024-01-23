كأس آسيا.. فوز قطر على الصين وطاجيكستان على لبنان

المصدر: وام

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فاز منتخب طاجيكستان على نظيره اللبناني 2-1، أمس، على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة بمنافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من كأس آسيا المقامة حالياً في قطر، ليودع منتخب لبنان البطولة، برصيد نقطة واحدة تحصل عليها من تعادله سلبياً مع الصين، فيما تأهل منتخب طاجيكستان إلى دور الـ16، برصيد 4 نقاط.

وتقدَّم منتخب لبنان عن طريق باسل جرادي بالدقيقة 47، وتعادلت طاجيكستان عن طريق عمر باييف بالدقيقة 80، وتقدم نور الدين حامروكولف بالدقيقة 90+2. وشهد اللقاء طرد مدافع لبنان قاسم الزين في الدقيقة 54.

وفي لقاء آخر بالجولة ذاتها، فاز منتخب قطر على الصين 1-0، على استاد خليفة، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة، وذلك بعد أن ضمن التأهل من الجولة الماضية، وتوقف رصيد الصين عند نقطتين فقط، ثالثاً. وسجل هدف المباراة الوحيد حسن الهيدوس بالدقيقة 66.

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