الأهلي المصري والأخدود السعودي اليوم

المصدر: كلباء - محمد فضل

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يلتقي، اليوم، فريقا الأهلي المصري والأخدود السعودي، في مباراة ودية بملعب كلباء.

وقامت شركة الكرة باتحاد كلباء برئاسة محمد اليماحي بإتمام كل الاستعدادات لإقامة المباراة وظهورها بشكل مشرف.

ورحب اليماحي بالفريقين ، معرباً عن أمله أن يستمتع الجميع بمباراة كبيرة.

وقام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المشرف العام على الكرة، بزيارة معسكر الفريق الأول لكرة القدم في عجمان، فيما استضاف نادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان تدريبات الأهلي واستقبل العميد عبيد المطروشي رئيس النادي، يرافقه العقيد غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، والمقدم محمد عبدالله بوشهاب رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل، وفد النادي الأهلي والذي قام بجولة في مرافق نادي الشرطة ، معرباً عن إعجابهم بالمستوى المتميز للنادي.

من جانبه، قام العقيد غيث خليفة الكعبي بتكريم النادي الأهلي المصري بالدرع التذكارية للنادي، كما تسلم برفقة المقدم محمد عبدالله بوشهاب قميص النادي الأهلي.

وأعرب وفد الأهلي عن سعادته بالاستضافة ،مؤكداً أهمية استمرار التعاون المشترك.

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