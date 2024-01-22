ناد سعودي آخر.. حيلة المسؤولين للإبقاء على بنزيما في المملكة

المصدر: البيان

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كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص في سوق الانتقالات الأوروبي، تطورات جديدة فيما يخص مصير الفرنسي كريم بنزيما مع ناديه اتحاد جدة السعودي.

وتشهد العلاقة بين كريم بنزيما وإدارة اتحاد جدة السعودي توترًا كبيراً، أدى إلى وجود شك حول استمرار اللاعب في السعودية، بعدما غاب عن تدريبات العميد ومعسكره الأخير في دبي، لقضاء فترة إجازة في جزيرة موريشيوس.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "سيتم عقد المزيد من الاجتماعات قريبًا لمناقشة مستقبل كريم بنزيما، الوضع ما يزال متوتراً مع الاتحاد".

وأوضح: "مسؤولو رابطة المحترفين في السعودية، يريدون بقاء كريم بنزيما في السعودية، وإن كان ذلك عبر بوابة ناد سعودي آخر".

وأتم: "لا يمكن لبنزيما العودة إلى أوروبا، إلا من خلال تخفيض كبير في راتبه".

وكان بنزيما انضم لفريق اتحاد جدة حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عقب انتهاء تعاقده مع ريال مدريد.

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