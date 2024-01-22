قصة مثيرة.. عندما انفعل حسام حسن على «قدمه» لأجل «عيون» مصر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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روى أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، قصة بطلها حسام حسن نجم منتخب الفراعنة السابق والهداف التاريخي لمصر، تؤكد إنه وجيله بالكامل كانوا يمتلكون الروح القتالية والحماس اللازمين للعب بقميص منتخبهم الوطني، في تلميح إلى الفترة الحالية التي تشهد انقلاباً جماهيرياً على الكتيبة الحالية لمنتخب مصر، على رأسها محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني نجم أرسنال، بسبب النتائج والأداء الضعيف للفراعنة على مدار السنوات الماضية.

وأثناء استضافته في بودكاست "أشتري مني"، قال ميدو: "كانت هناك مباراة بين مصر والمغرب، ودخل لاعب أسود الأطلس نور الدين النيبت على قدم حسام حسن بقوة، فتعرض الأخير لإصابة عبارة عن شرخ في القدم".

وتابع، ميدو: "حسام حسن طالبني بالضغط على لاعبي المنافس، نظراً لأنه لم يكن يستطيع الجري بالشكل اللازم بسبب معاناته من آلام موضع الإصابة، وهو ما قمت به بالفعل".

وأكمل ميدو، قائلاً: "بين شوطين المباراة دخلنا إلى غرفة الملابس، فسمعت حسام حسن يتحدث من داخل غرفة أخرى قائلاً، سأكمل المباراة مهما فعلتي، سألعبها أياً كان الثمن، لن استسلم أمامك".

وبطريقة كوميدية، عقب ميدو قائلاً، إنه كان يعتقد في البداية أن حسام حسن يتحدث مع زوجته، قبل أن يفاجئ بأنه يتحدث مع قدمه، التي تعرضت للإصابة.

وأردف ميدو: "هذا الجيل ضم لاعبين رجالاً، كانوا على قدر المسؤولية".

وفي شأن متصل، وجه ميدو، رسالة إلى محمد صلاح قائد منتخب مصر، بعد قرار مغادرته معسكر الفراعنة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حالياً في كوت ديفوار، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة مصر وغانا، بشد في العضلة الخلفية.

وكتب ميدو عبر حسابه على منصة "إكس": "أتمنى أن يراجع محمد صلاح نفسه، ولا يترك الفريق في وسط المشوار، أنت قائد المنتخب ولا يليق أبداً بتاريخك أن تترك الفريق وترحل، كلوب يفكر في مصلحته فقط".

وأكمل: "لدي آمال كبيرة أن ترفض طلب ليفربول وتتمسك بالبقاء مع المنتخب حتى آخر يوم له في البطولة".

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