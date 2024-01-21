العراق يكسب مصر في بطولة الإمارات الرباعية للمنتخبات الأولمبية

المصدر: دبي-علي شدهان

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فاز منتخب العراق الأولمبي لكرة القدم على شقيقه المصري بهدف دون رد بإمضاء لاعبه هلو فائق "د90" في المباراة التي احتضنها ملعب اتحاد الإمارات لكرة القدم، في إطار بطولة الإمارات الرباعية للمنتخبات الأولمبية، بمشاركة الإمارات والسعودية والعراق ومصر.

وتمثل البطولة فرصة إعداد مميزة قبل خوض منتخبات الإمارات والسعودية والعراق، تحدي نهائيات كأس آسيا ابريل المقبل في قطر، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس.

وأشار عبدالجبار هاشم، المدير الإداري لمنتخب العراق الأولمبي، إلى أن العراق قدم اداء جيدا خلال المباراة أمام شقيقه المصري، المعروف بقوته، مشددا على أن راضي شنيشل، مدرب الأولمبي العراقي، لعب بطريقة استطاع من خلالها منتخب العراق، الحد من خطورة نظيره المصري، والسعي إلى تحقيق الفوز، منوها إلى أن الأولمبي العراقي، أضاع فرصا سانحة عدة.

ولفت عبدالجبار هاشم، إلى أن بطولة الإمارات الرباعية، تمثل فرصة جيدة لاستكمال برنامج إعداد الأولمبي العراقي لخوض النهائيات الآسيوية، مشيرا إلى أن منتخب العراق الأولمبي، يضم كوكبة من اللاعبين المميزين الذين بمقدورهم تقديم مستويات فنية عالية.

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