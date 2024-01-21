الأردن يهدر فوزاً ثميناً على كوريا الجنوبية في الرمق الأخير

المصدر: الدوحة - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أهدر الأردن تأهلاً مبكراً وفوزاً ثميناً على كوريا الجنوبية عندما سجّل هدفاً عكسياً في شباكه في الرمق الأخير، ليخيّم تعادل مثير 2-2 على مواجهتهما أمس، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس آسيا في كرة القدم في قطر.

على ملعب الثمامة في الدوحة أمام 36627 متفرجاً، سجّل لكوريا نجم توتنهام الإنجليزي هيونغ - مين سون «9 من ركلة جزاء» والمدافع يزن العرب «90 + 1 خطأ في مرمى فريقه»، وللأردن يونغ - وو بارك «37 خطأ في مرمى فريقه» ويزن النعيمات «45 + 6»، وكان الأردن قريباً جداً من تحقيق ثاني أكبر مفاجأة في البطولة، بعد فوز العراق على اليابان حاملة اللقب أربع مرات 2 - 1 أول من أمس.

وحافظ الأردن على الصدارة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن كوريا، مقترباً مع «محاربي تايغوك» منطقياً من التأهل إلى دور الـ16، بعد فوزه الكبير افتتاحاً على ماليزيا 4 - 0، ويلعب في الجولة الثالثة الأخيرة الخميس الأردن مع البحرين وكوريا الجنوبية مع ماليزيا، علماً أن بطل ووصيف كل مجموعة يتأهلان إلى دور الـ16، مع أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وفي مجريات اللقاء، حصل المنتخب الكوري على ركلة جزاء في وقت مبكر بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد «في أيه آر»، إثر عرقلة قائد الأردن إحسان حداد لمهاجم توتنهام سون، فانبرى لها الأخير بنجاح على طريقة «بانينكا» في مرمى يزيد أبو ليلة «9». واحتفل سون برفع قميص كتب عليه اسم الحارس المصاب تحية له.

ولعب لي جاي - سونغ كرة متقنة باتجاه سون داخل المنطقة، فسدد الأخير بيسراه باتجاه المرمى لكن قدم عبدالله نصيب حوّلت الكرة إلى ركنية «20». تخلى المنتخب الأردني عن حذره وكان نداً للكوري، ومن ركلة ركنية أدرك التعادل بالنيران الصديقة عندما حوّل لاعب وسط كوريا يونغ وو - بارك الكرة داخل شباكه «37».

ومن إحدى هجمات الأردن، سدد التعمري نجم المباراة بلا منازع كرة لولبية بيسراه شتتها الدفاع الكوري، لكنها وصلت إلى النعيمات مهاجم الأهلي القطري فأطلقها نصف طائرة بيمناه بعيداً عن متناول الحارس «45 + 6». وفي الدقيقة الأولى من الوقت البدل عن ضائع، أدرك المنتخب الكوري التعادل بالنيران الصديقة عندما حوّل يزن العرب كرة عرضية داخل شباكه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز