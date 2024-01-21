السعودية تواجه قيرغيزستان وعُمان أمام تايلاند اليوم

المصدر: الدوحة - أ ف ب

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يتطلّع المنتخب السعودي إلى حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس آسيا لكرة القدم في قطر، عندما يلتقي قيرغيزستان اليوم على ملعب أحمد بن علي في الجولة الثانية من المجموعة السادسة، في حين تسعى عُمان إلى تعويض خسارتها الأولى عندما تلاقي تايلاند ضمن المجموعة ذاتها. واستهل الأخضر مشواره في البطولة بفوز بشق الأنفس لكن مستحق على عُمان 2 - 1.

تقدّمت عُمان في أول ربع ساعة بفضل ركلة جزاء سجلها صلاح اليحيائي، وظلت متقدمة حتى قبل ربع ساعة من نهاية المباراة عندما أدرك البديل عبدالرحمن غريب التعادل بعد مجهود فردي رائع داخل منطقة الجزاء، قبل أن يمنح قائد السعودي علي البليهي فوزاً دراماتيكياً لفريقه في الوقت البدل عن ضائع. قدّم المنتخب السعودي أداءً جيداً خصوصاً في الشوط الثاني بعد صدمة هدف التقدم في مرماه.

وفي المباراة الثانية على استاد عبدالله بن خليفة ضمن المجموعة ذاتها، تلتقي عمان تايلاند، وأظهر المنتخب العماني قتالية عالية في مواجهة نظيره السعودي لكن التعب أدرك لاعبيه في الدقائق الأخيرة، فدفعوا الثمن وهو ما أشار إليه مدربه برانكو ايفانوفيتش بقوله: «الإرهاق هو أحد الأسباب الرئيسة لخسارتنا المتأخرة».

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