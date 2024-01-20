إصابة محمد صلاح «تكتيكية» لتخفيف الضغوط على الجهاز الفني لمنتخب مصر

المصدر: دبي - زياد فؤاد

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أكد مصدر مقرب من منتخب مصر لـ«البيان» أن إصابة النجم المصري محمد صلاح لا تمنعه من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار، وأن خروجه مصاباً في مباراة منتخب بلاده أمام منتخب غانا، والتي انتهت بتعادل المنتخب المصري 2-2 الخميس، كان تفضيلاً شخصياً للنجم المصري المحترف في الدوري الإنجليزي.

وقال المصدر إن ابتعاد صلاح عن المباراة التالية في كأس الأمم الأفريقية الإثنين أمام الرأس الأخضر «كيب فيردي» ربما يكون اختيارياً بإرادته، فيما وصفها بأنها «إصابة تكتيكية»، لتخفيف الضغوط عن الجهاز الفني.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن نجم ليفربول أراد التخفيف من الضغط الواقع على الجهاز الفني للمنتخب، والذي ربما لا يريد الدخول في صراع استبداله أو إخراجه من التشكيل بشكل غير لائق، مفضلاً البقاء داعما للمنتخب من الخارج حتى الوصول لمرحلة الانسجام الذهني مع الفريق والتي يريد الوصول إليها.

وقال المصدر إن صلاح لن يعتزل اللعب الدولي، وإنه يريد دائما تمثيل منتخب بلاده، إلا أنه يواجه عدم توفيق داخل الملعب، في ظل الضغوط النفسية من الجماهير، والتي تتهمه دائما بالتقصير في حق المنتخب المصري، وإنه لا يقدم المستوى ذاته الذي يلعب به مع فريقه الإنجليزي، مؤكداً المصدر ذاته أن نجم ليفربول الإنجليزي يتعامل مع اللاعبين كمرشد ومحفز لهم خارج الملعب، وأنه دائم الاجتماع بأعضاء الفريق لحثهم على بذل المزيد من الجهد في الملعب.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن "الجمعة" غياب محمد صلاح قائد المنتخب الوطني عن مباراة الرأس الأخضر المقبلة الإثنين في كأس الأمم الأفريقية للإصابة.

وقال الاتحاد في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك "أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح قائد منتخب مصر إصابته بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام الرأس الأخضر ثم مباراة دور الستة عشر في حالة التأهل".

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