الشباب السعودي يتفق مع مورينيو على تولي تدريب الفريق

المصدر: وكالات

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أكد مصادر مطلعة في نادي الشباب السعودي، اليوم السبت، أن النادي توصل لاتفاق رسمي مع البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي تدريب الفريق.

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم السبت عن مصدر رسمي، لم تكشف عن هويته ، قوله "إن الشباب أرسل موافقة مورينيو إلى لجنة الاستقطاب وينتظر الضوء الأخضر خلال الأسبوع الجاري من أجل إتخاذ القرار النهائي ، قبل انطلاق معسكره الشتوي في أبوظبي الإماراتية".

وأصبح مورينيو، قاب قوسين أو أدنى، من التدريب في الدوري السعودي، بعد أيام قليلة من إقالته من تدريب نادي روما الإيطالي.

وربطت تقارير صحفية بين أسطورة التدريب مورينيو، ونادي الشباب السعودي، بعدما قالت إن لجنة الاستقطابات في دوري روشن السعودي( الدوري السعودي للمحترفين)، منحت الضوء الأخضر للتعاقد مع مورينيو.

وبحسب ما ذكرته الصحف المحلية، فإن اجتماعا عبر منصة "زووم" استمر لنحو ساعة، جمع بين المدير الرياضي في نادي الشباب السعودي، دومينكو تيتي، مع جوزيه مورينيو، يوم الخميس الماضي، انتهى على اتفاق شفهي لتدريب الفريق.

وخلال الموسم الحالي، تولى تدريب فريق الشباب السعودي، كلا من الهولندي مارسيل كايزر، وخلفه المدرب الأرجنتيني خوان بروان، ثم الكرواتي إيجور بيسكان، الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج.

ويخوض نادي الشباب معسكرا خارجيا في مدينة أبو ظبي، خلال فترة التوقف الحالية، بسبب مشاركة منتخب السعودية في بطولة كأس أسيا، المقامة في قطر والتي تستمر حتى منتصف شهر فبراير المقبل، وفقًا لما أعلنه النادي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس".

ويحتل فريق الشباب المركز الـ 11 في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة.

من ناحية أخرى، توصل الشباب لاتفاق مع المهاجم الإيطالي بوليتانو ووكيل أعماله ، ويتوقف الأمر على قبول ناديه نابولي.

وتنتظر إدارة الشباب الانتهاء من الإجراءات الشكلية لضم البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الاتحاد، بعد موافقة ناديه على إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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