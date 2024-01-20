العراق يصدم اليابان بثنائية ويتأهل إلى دور الـ 16 لكأس آسيا

المصدر: متابعة : علي شدهان، و«وكالات»

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صدم منتخب العراق، أمس، نظيره الياباني في كأس آسيا لكرة القدم في قطر، وتغلب عليه 2 - 1 ضمن منافسات المجموعة الرابعة من البطولة، في مفاجأة من العيار الثقيل، وتأهل«أسود الرافدين » لدور الـ 16 للبطولة،وتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط مقابل 3 نقاط لليابان.

سجل الهدفين أيمن الحسين في الدقيقتين (5 و45+5)، ورفع رصيده في البطولة إلى 3 أهداف ليتساوى مع القطري أكرم عفيف،بينما أحرز لليابان واتارو ايندو بالدقيقة (90+4).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح اليابان بالدقيقة 56 لكنه تراجع عنها إثر مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد إذ تبين أن ريبين سولاقا لم يلمس مهاجم اليابان اسانو بل شتت الكرة من أمامه فقط .الخسارة الأولىوالخسارة هي الأولى لليابان في 26 مباراة خاضتها في دور المجموعات في النهائيات القارية، في حين حقق العراق فوزه الأول على اليابان منذ عام 1982 خلال دورة الألعاب الآسيوية.

وأكد الأسباني خيسوس كاساس مدرب العراق أن الكفاح هو أولوية في كرة القدم، وهذا ما قام به منتخب العراق، وقال: بالنسبة لي لا وجود للمباراة المثالية لكننا كنا قريبين منها.وقال أيمن حسين صاحب هدفي العراق كانت مواجهة اليابان صعبة للغاية والأهم حصد النقاط الثلاث.

وتابع: اللاعبون يستحقون الشكر، لقد قاموا بمجهود كبير والتركيز كان عالياً، قمنا بما طلبه منا المدرب.وأكد أيمن حسين أنه عانى من شد عضلي ولهذا السبب لم يظهر في الشوط الثاني من المباراة وحل بدلاً منه مهند علي.

مباراتان اليوم

وتقام اليوم مباراتان في المجموعة الخامسة، ويبحث المنتخب البحريني عن الانتصار الأول عندما يلاقي نظيره الماليزي بالمجموعة الخامسة، فيما يلعب منتخبا الأردن وكوريا الجنوبية بالمجموعة ذاتها التي يتصدرها «شمشون» حالياً، وخسر المنتخب البحريني في المواجهة الأولى أمام كوريا الجنوبية 1-3، فيما فاز الأردن على ماليزيا برباعية نظيفة.

من ناحية أخرى أعلن اتحاد كوريا الجنوبية إصابة حارس مرمى المنتخب ونادي الشباب السعودي كيم سيونغ جيو بقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى خلال التدريبات، وسيغيب لفترة طويلة عن الملاعب.

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