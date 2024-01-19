رسمياً.. «فيفا» يبلغ الزمالك برفع عقوبة إيقاف القيد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تلقى نادي الزمالك المصري، خطابا رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برفع إيقاف القيد، عن النادي، بعدما أعلن مجلس إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب بشكل رسمي، أمس الخميس، عن إنهاء أزمة منع القيد الموقعة على النادي بقرارات من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخطاب للاتحاد المصري وطلب منهم إرسال صورة للزمالك وهو ما حدث بالفعل، وأصبح من حق النادي تسجيل صفقاته الجديدة.

ونشر نادي الزمالك بيانًا رسميًا عبر حسابه على فيس بوك، أعلن خلاله تسوية أزمة منع القيد ، وذلك بعد سداد المستحقات المقررة على النادي لصالح عدد من الأندية الخارجية وبعض اللاعبين السابقين، فيما ينتظر النادي حاليًا تلقي خطاب من الفيفا برفع عقوبة منع القيد الموقعة على النادي.

وأرسل مجلس الإدارة أرسل الغرامات الخاصة بشكاوى الفيفا والتي بلغت 2 ونصف المليون دولار، بعد التوقيع على إرسال المبلغ للفيفا بواسطة الثلاثي حسين لبيب رئيس النادي وحسام المندوه أمين الصندوق، وعمرو أدهم عضو مجلس الإدارة.

ووفقًا للقرارات الصادرة من فيفا، كان يحق على الزمالك دفع مبلغ مليون ونصف المليون دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، و450 ألف دولار لكراكاس الفنزويلي، و11 ألف دولار لنادي ليون 36 النيجيري، و7 آلاف دولار لوادي دجلة، و110 آلاف دولار لمساعدي فيريرا، و270 ألف دولار للغاني بنجامين أتشمبونج لاعب نادي الزمالك السابق.

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