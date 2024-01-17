بنزيمة يرفع دعوى تشهير ضد وزير الداخلية الفرنسي

المصدر: وكالات

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رفع المهاجم الفرنسي الدولي كريم بنزيمة نجم اتحاد جدة السعودي، دعوى تشهير ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ، الذي اتهمه بالانتماء إلى جماعة الأخوان المسلمين.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الأربعاء فإن بنزيمة قدم الدعوى القضائية أمس الأول الاثنين أمام محكمة العدل للجمهورية، المسؤولة عن القضايا الموجهة ضد الوزراء.

ونفى بنزيمة أي علاقة تربطه بجماعة الأخوان المسلمين أو أي عضو بالجماعة، بعد أن وجه له وزير الداخلية في أكتوبر الماضي اتهامات بأن هناك "روابط سيئة السمعة" تجمعه بالأخوان المسلمين، عقب نشره رسالة دعم للشعب الفلسطيني في غزة عقب اشتعال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال بنزيمة في دعواه "وزير الداخلية لم يتردد في جر اسمي في الوحل بسبب صلات غير موجودة مع هذه المنظمة".

وقال هيوز فيجييه محامي بنزيمة لمحطة "ار تي ال" التليفزيونية أمس الثلاثاء أن موكله كان ضحية "الاستغلال السياسي" الذي كان له عواقب وخيمة على عائلته.

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