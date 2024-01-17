البرازيلي رينان لودي "متشوق ومتلهف" للظهور مع الهلال السعودي

المصدر: وكالات

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أعلن نادي الهلال عملاق الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع البرازيلي رينان لودي ظهير أيسر أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

ونشر النادي السعودي مقطع فيديو للاعب في العاصمة الفرنسية باريس بعنوان "الوجهة إلى السعودية" قال فيه رينان إنه "متشوق ومتلهف" للظهور مع الهلال.

ولم يكشف النادي عن تفاصيل العقد لكن وسائل إعلام سعودية قالت إن رينان البالغ من العمر 25 عاما انضم على سبيل الإعارة لستة أشهر مع وجود بند بإلزامية الشراء في نهاية الموسم الحالي.

وانضم رينان الى مرسيليا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من أتليتيكو مدريد. ويتصدر الهلال الدوري السعودي برصيد 53 نقطة بفارق سبع نقاط عن النصر الثاني.

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