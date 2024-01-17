ماذا حدث بالفندق؟ حقيقة اعتزال محمد صلاح بعد كأس الأمم الأفريقية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف مصدر داخل منتخب مصر، حقيقة ما تم تداوله من أخبار تؤكد استقرار محمد صلاح، قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي، على الاعتزال الدولي بعد كأس الأمم الأفريقية 2023 المُقامة حاليًا في كوت ديفوار كأول رد فعل من اللاعب بعد الهجوم عليه بعد التعادل أمام موزمبيق، 2-2، في مستهل مشوار الفراعنة بالبطولة، يوم الأحد، في مفاجأة من العيار الثقيل.

ونقل موقع مانشيت عن مصدر لم يسمه في المنتخب المصري: "محمد صلاح، لم يبلغ أحدا في المنتخب عن رغبته في الاعتزال دوليًا، حال عدم تتويج منتخب مصر بلقب كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار"، مؤكدًا ان هناك تفاؤلا كبيرا داخل معسكر الفراعنة من أجل الفوز باللقب، والتعادل مع موزمبيق، لم يُربك حسابات المنتخب أو يتسبب في أي أزمات داخل المنتخب، والجميع على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الهدف المنتظر وهو التتويج باللقب، وهذا حديث محمد صلاح مع جميع الاعبين.

وأضاف المصدر: "محمد صلاح، دائم عقد جلسات مع جميع اللاعبين من أجل تحفيزهم للفوز على غانا لتكون البداية الحقيقة للفراعنة في البطولة من أجل تحقيق اللقب، وهو الأمر الذي يتفهمه جميع اللاعبين بأن المنتخب ما زال قادرًا على الفوز بالبطولة رغم التعادل أمام موزمبيق".

وأتم المصدر: "محمد صلاح، نجم كبير ومسؤول عن قراراته فليس من المنطقي أن يعلن في ذلك التوقيت الاعتزال الدولي، ولكن هناك من يريد أن يتداول أخبارا غير صحيحة عن المنتخب".

وأوضحت صحيفة اليوم السابع المصرية أن لاعبي منتخب الفراعنة الكبار وهم محمد صلاح، ومحمد النني، وأحمد حجازي، ومحمد الشناوي، عقدوا جلسة مطولة مع زملائهم في المنتخب داخل فندق الإقامة في كوت ديفوار وتعاهدوا على تصحيح مسيرة المنتخب بالبطولة.

بحسب الصحيفة فقد تحدث اللاعبون الكبار عن ضرورة نسيان نتيجة مباراة موزمبيق والتركيز في مباراة غانا لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، مؤكدين أن الفرق الكبيرة لا تنظر إلى الخلف، وتضع أمامها دائما الهدف الأساسي الذي تعمل من أجله وهو حصد البطولات.

وأكد اللاعبون الكبار لزملائهم أن مباريات الافتتاح عادة من تشهد مفاجآت، ولكن التعادل مع موزمبيق لن يقلل من عزيمة الفراعنة، وستكون مباراة غانا بداية الانطلاق نحو المباراة النهائية.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب غانا في العاشرة من مساء يوم غد الخميس، بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية لحساب المجموعة الثانية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز