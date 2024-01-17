«خليجي 26» في الكويت والعراق دولة بديلة

المصدر: الدوحة - البيان

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شارك محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الذي عُقد أمس في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد وبحضور الأعضاء.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على إقامة بطولة «خليجي 26» في دولة الكويت للفترة من 13 إلى 26 من ديسمبر المقبل، واعتماد الاتحاد العراقي لكرة القدم كاتحاد بديل للاتحاد الكويتي لكرة القدم لتنظيم بطولة «خليجي 26»، وذلك وفقاً للنظام الأساسي لاتحاد كأس الخليج العربي. وتم خلال الاجتماع أيضاً استحداث بطولات جديدة وإحالة الموضوع إلى الأمانة العامة ولجنة المسابقات وعمل دراسة كاملة ورفعها إلى المكتب التنفيذي.

في المقابل، اعتمد المكتب التنفيذي تعيين سعيد الحوطي رئيساً للجنة الانضباط في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وحمد أحمد المزروعي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم عضواً في لجنة الحكام، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد عضواً في لجنة المسابقات.

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