مصر وموزمبيق في كأس أفريقيا اليوم

المصدر: أبيدجان - د ب أ

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تقام اليوم 3 مباريات في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، ويلتقي في المجموعة الأولى منتخبا نيجيريا وغينيا الاستوائية.

فيما تشهد المجموعة الثانية مباراتان ويلعب منتخب مصر مع موزمبيق، وغانا مع الرأس الأخضر.

ويعد المنتخب المصري من بين المرشحين للتتويج باللقب، خاصة وأنه يفرض هيمنته على معظم أرقام البطولة القياسية، وهو الأكثر تتويجاً باللقب في سبع مرات سابقة.

ويأمل منتخب غانا أن يحقق الفوز على منتخب الرأس الأخضر، في طريقه لحصد لقبه الخامس في البطولة، بينما يتطلع منتخب نيجيريا للتتويج باللقب الرابع في تاريخه وتنتظره مواجهة صعبة أمام منتخب غينيا الاستوائية.

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