موسيماني يبدأ رحلة جديدة في السعودية

المصدر: البيان

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اقترب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لأهلي جدة، من العودة مرة أخرى إلى السعودية.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة أبها اقتربت من إعلان التعاقد مع موسيماني، مشيرة إلى أنه ستعقد جلسة مرتقبة بين الإدارة بقيادة أحمد الحديثي وموسيماني للاستقرار على ملامح ملف الانتقالات الشتوية سواء بتحديد أسماء الراحلين أو الصفقات الجديدة.

وأكد موسيماني على ضرورة ضم لاعبين بجودة عالية من المحترفين والمحليين لتعويض نزيف نقاط الدور الأول.

وسيقود موسيماني تدريبات أبها، غداً السبت، بالتزامن مع عودة اللاعبين للمران عقب الراحة السلبية الممنوحة لهم خلال فترة التوقف الحالية، نظرًا لمشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023.

ويعد أبها من أبرز الفرق المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الأدنى، باحتلاله المركز قبل الأخير في الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الجاري حتى الآن، برصيد 14 نقطة.

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