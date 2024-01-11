الأهلي المصري يتعاقد رسمياً مع الفلسطيني وسام أبو علي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الأهلي المصري تعاقده رسميا مع الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم فريق سيريوس السويدي، اليوم الخميس.

وذكر أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، أن الفريق الأحمر أتم إجراءات ضم أبو علي.

وتبلغ مدة تعاقد أبوعلي مع الاهلي 4 مواسم ونصف الموسم، حسبما أعلن الموقع الألكتروني الرسمي للنادي الأحمر اليوم.

وكشف موقع الأهلي الألكتروني "قام توفيق بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال أبو علي إلى صفوف الفريق، بعد العودة إلى محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة".

يذكر أن الأهلي فرض هيمنته على جميع الألقاب المحلية للكرة المصرية في الفترة الأخيرة، بعدما توج بلقبي الدوري المصري وكأس مصر، بالإضافة لحصوله على 3 ألقاب في كأس السوبر المحلي كان آخرها في ديسمبر الماضي.

كما حصل نادي القرن في القارة السمراء أيضا على لقب دوري أبطال أفريقيا العام الماضي، ونال المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية الأخيرة، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية الشهر الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز