استعدادًا لكأس أمم أفريقيا.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في كوت ديفوار (صور)

المصدر: البيان

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خاض منتخب مصر مرانه الأول في كوت ديفوار، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، على ملعب "جاردان بوتانيك"، استعدادًا لمواجهة موزمبيق الأحد المقبل، في انطلاق مشوار الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية.

وحضر مران منتخب مصر شريف سيف سفير مصر في كوت ديفوار، حيث كان في استقباله خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.

واقتصر مران منتخب مصر على فقرات بدنية للتغلب على الإجهاد بجانب بعض الجمل التكتيكية، كما دخل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، في حديث مطول مع بعض اللاعبين مثل أحمد زيزو، ومحمد صلاح، ومحمد عبد المنعم.

وتقام مباراة مصر مع موزمبيق، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

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