قطر تؤكد الجاهزية لاستضافة درة البطولات القارية

المصدر: الدوحة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد حسن ربيعة الكواري المدير التنفيذي للاتصال والتسويق في اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا AFC قطر 2023، أن قطر في كامل الجاهزية لاستضافة درة البطولات القارية للمرة الثالثة في تاريخها والترحيب بالمشجعين من أنحاء المنطقة والعالم، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في المركز الإعلامي الرئيسي للبطولة التي تنطلق في 12 يناير وتتواصل حتى 10 فبراير 2024.

900

وأوضح الكواري أن مبيعات تذاكر البطولة تجاوزت حتى الآن 900 ألف تذكرة، وجاء في صدارة الأكثر شراءً للتذاكر المشجعون من قطر والهند والسعودية والأردن والفلبين وإندونيسيا.

وأشار الكواري إلى أن الإقبال المتواصل على مبيعات التذاكر يشير إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به البطولة في أنحاء القارة، وتابع: «إن استضافة أحداث رياضية ضخمة بهذا الحجم تتجاوز مجرد تنظيم بطولة في كرة قدم، بل تشكل منصة جامعة تتيح للمشجعين من أنحاء القارة التعرف عن كثب على ثقافات جديدة وبناء صداقات تدوم طويلاً والاحتفاظ بذكريات رائعة».

وفي حديثه خلال المؤتمر، قال فيصل المفتاح، المدير التنفيذي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في اللجنة المحلية المنظمة للبطولة: «توفر شبكة المواصلات العامة الحديثة للمشجعين تجربة تتميز بالراحة وسهولة الوصول، منذ لحظة وصولهم إلى أرض قطر. كما تضمن البنية التحتية الحالية للطرق وشبكة مترو الدوحة التنقل إلى استادات البطولة، والعديد من أبرز المعالم والمواقع الرئيسية في البلاد بكل سهولة ويسر لكل من المشجعين والمنتخبات».

و أعلن الرائد عبد الرحمن محمد التميمي ممثل قوة أمن البطولة عن اكتمال الجاهزية الأمنية بعد أن قطعت الجهات الأمنية شوطاً مقدراً في تنفيذ خططها الأمنية المرسومة بمشاركة كافة الجهات المعنية بأمن وسلامة البطولة .

وأضاف إن قوة أمن البطولة قد شرعت مع شركائها المحليين والدوليين في تنفيذ استراتيجيتها الأمنية للبطولة من خلال توفير أفضل التقنيات وتجهيز مركز أمن البطولة، وإدارة الأحداث ومتابعة إجراءات الأمن والسلامة، لتأمين حركة التنقل وتسهيل وصول الجماهير إلى الاستادات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز