الحكمة المغربية بشرى كربوبي لـ«البيان»: أطمح لتحكيم مباريات كأس العالم للرجال

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكدت بشرى كربوبي، الحكمة المغربية الدولية في كرة القدم، أنها تطمح في المشاركة في تحكيم كأس العالم للرجال، بعدما نجحت باقتدار في إدارة نهائيات كأس العالم للسيدات، التي أقيمت العام الماضي في كل من أستراليا ونيوزيلندا.

وحصلت بشرى كربوبي على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي فئة «الحكم العربي»، خلال حفل تكريم الفائزين الذي أقيم اليوم في قاعة أرينا بمدينة جميرا بدبي.

تعتبر بشرى، البالغة من العمر 35 عاماً، من أفضل الحكمات المغربيات والأفريقيات وتعمل في جهاز الشرطة المغربي في مدينة مكناس، بجانب عملها في مجال التحكيم.

تنحدر من منطقة «كزناية» بتازة في المغرب، ودخلت مجال التحكيم في عام 2001، وبعد 6 سنوات أصبحت حكمة وطنية، وحصلت على الشارة الدولية في عام 2016

وصعدت لحكام الصف الأول في أفريقيا عام 2018، وهي السنة التي قادت خلالها بعض لقاءات كأس أمم أفريقيا للسيدات في غانا.

وصرحت بشرى كربوبي التي أصبحت أول حكمة عربية تقود نهائيات كأس العالم للسيدات أن فوزها بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تكليف وتشريف للمرأة العربية، وقالت: قمت بتمثيل المرأة المغربية والعربية بشكل مثالي على الصعيد القاري والعالمي، وأعتبر الجائزة أفضل تشريف للمرأة العربية وللتحكيم النسوي كأول حكمة عربية تقود نهائيات كأس العالم للسيدات، وطموحي القادم هو الوصول إلى كأس العالم للرجال.

وعن الصعوبات التي واجهتها أثناء دخولها مجال التحكيم، كشفت عن أن هذا المجال شديد الصعوبة على المرأة بسبب النظرة الذكورية في الملاعب، حيث عانت كثيراً من تنمر الجماهير لبعض الفرق في المباريات في البداية، لكن بفضل اجتهادها ومثابرتها تمكنت فرض نفسها في ميدان التحكيم، وقالت: إنه مجال صعب حتى على الرجال، فما بالك بالنسبة للنساء، لا ننسى أنه كان بالأمس حكراً فقط على الرجال، واليوم فرضت المرأة اسمها على الساحة الكروية، وأظهرت أنها قادرة على منافسة الرجل، جنباً إلى جنب، وحتى المرأة العربية أثبتت جدارتها في هذا المجال.

وأضافت: جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، تعكس كل معاني الأخوة والتضامن العربي، وأنا سعيدة أن أكون اليوم من بين المتوجين بها.

وكشفت الحكمة المغربية عن الوصول إلى نهائيات كأس العالم، كان حلماً يراودها منذ أن دخلت مجال التحكيم، خصوصاً بعدما حظيت بشرف تحكيم نهائي كأس العرش المغربي، ثم أصبحت أول حكمة عربية في نهائيات كأس أمم أفريقيا الماضية، وهي الحكمة الوحيدة في بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق قريباً في كوت ديفوار، وقالت: ما حققت من نجاحات ثمار جهود مستمرة منذ 22 عاماً في مجال التحكيم.

وحول ما إذا كان بإمكانها الوصول إلى نهائيات كأس العالم للرجال 2026، أكدت بشرى كربوبي أنها نجحت في كسب ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال مونديال السيدات 2023 وتسعى للظهور بمستويات مشرفة وقوية في كل مباراة تديرها، مشيرة إلى أن المشاركة في تحكيم كأس أمم أفريقيا المقبلة كحكم ساحة يؤكد أنها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق حلمها.

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