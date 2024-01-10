«الفراعنة» في «ودية الإمارات» مارس المقبل

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعلن اتحاد الكرة المصري، عن مشاركة منتخبه الأول «الفراعنة» في بطولة كأس وينسونيتد الودية المقررة في الإمارات خلال الفترة من 22 وحتى 26 مارس المقبل، بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وأوضح الاتحاد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أن المنتخبين المصري والكرواتي سيشاركان بكامل نجومهما، وأن الجولة الأولى ستقام 22 مارس، ويتأهل الفائزان للعب على اللقب 26 منه، بينما يتقابل الخاسران من الجولة الأولى لتحديد المركزين الثالث والرابع يوم 25 من الشهر نفسه.

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