بسبب جراحة بالقلب.. لاعبو مصر يدعمون مسؤول المهمات قبل السفر إلى كوت ديفوار

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حرص الثلاثي محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمد النني قادة منتخب مصر الأول، على زيارة محمود سليمان مسؤول مهمات الفراعنة، الذي تعرض لأزمة صحية عقب ودية مصر وتنزانيا الأخيرة، أدت إلى خضوعه لجراحة في القلب.

الزيارة جاءت قبل سفر بعثة منتخب مصر إلى كوت ديفوار استعداداً لبدء منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023.

واختتم منتخب مصر معسكره في القاهرة، الثلاثاء، قبل السفر إلى كوت ديفوار، استعدادًا لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا، التي تنطلق 13 يناير الجاري.

ويتواجد منتحب مصر في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، رفقة منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

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