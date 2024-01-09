لدعم الفراعنة في إفريقيا.. مصر تنظم رحلات جماهيرية إلى كوت ديفوار

المصدر: البيان

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أكد خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك دعم كبير من رجال الأعمال لمنتخب مصر، في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار 13 يناير الجاري.

وقال الدرندلي عبر برنامج رقم 10، الذي يذاع على القناة الأولى الفضائية، أن هذا الدعم عبارة عن توفير رحلات جماهيرية لمؤازرة المنتخب المصري في كوت ديفوار".

وأضاف: "لاعبو منتخب مصر بينهم تناغم، حيث احتكوا بمنافسات قوية وكبيرة سواء مع الأندية أو المنتخب، والإمكانيات الكبيرة التي توفرها الدولة، والمدرب روي فيتوريا ومعاونيه محفزة للغاية".

وواصل: "تم التنسيق مع الجهاز الفني باختيار العاصمة الإدارية كمكان لمعسكر منتخب مصر، مما أسعد اللاعبين والمدير الفني، كما أن زيارة رئيس مصر عبد الفتاح السيسي ومساندته للاعبين، منحتهم دفعة معنوية قوية جداً".

وعن دور محمد صلاح نجم ليفربول، قال: "إنه قائد بالنسبة للاعبي منتخب مصر ويمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة".

وأتم: "اتحاد الكرة صرف جميع المكافآت، وتوجد مكافأة إضافية وعدنا بها تم صرفها أيضا لتحفيز اللاعبين قبل كأس الأمم".

ويلعب المنتخب المصري ضمن المجموعة الثانية مع غانا والرأس الأخضر (كاب فيردي) وموزمبيق.

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