لم أخطأ في حق النادي.. أحمد فتحي: سأعود إلى الأهلي يومًا ما

المصدر: البيان

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قال أحمد فتحي ظهير أيمن بيراميدز، إن عدم حصول فريقه على البطولات يعد لغزًا محيرًا بالنسبة له بشكل شخصي ولا يجد له إجابة.

وأضاف فتحي عبر برنامج (الكابتن) بقناة (dmc): "الأمر لا يتعلق في الأساس بعدم وجود مشجعين لبيراميدز في رأيي، ربما يكون هذا أحد الأسباب، لكن هناك أسباب بعضها ساذج وأتمنى أن يحالفنا التوفيق ونحقق بطولة في الموسم الحالي".

وتابع: "نتحدث كثيرًا كلاعبين حول ضياع البطولات، والحقيقة أن الفريق أضاع الدوري من قبل بسهولة مع المدرب اليوناني تاكيس جونياس".

وأكد أنه لا يندم على أي قرار اتخذه أو فرصة ضاعت منه موضحًا أن رحيله إلى آرسنال الإنجليزي تعطل بسبب مباراة دولية واحدة لم يخضها وهو ما حرمه من اللعب للجانرز بسبب قواعد لعب 75% من المباريات الدولية.

وواصل: "لم أخطئ في رحيلي عن الأهلي عقب نهاية عقدي في صيف 2020، تصورت أن العلاقة جيدة بين الناديين بدليل انضمام محمد مجدي "أفشة" من بيراميدز للأهلي بعد ذلك، بخلاف أن بيراميدز نفسه عرض 25 مليون جنيه لضمي قبلها بموسم واحد".

وأشار إلى أنه لم يوقع للزمالك والأمر كله اقتصر على مكالمة هاتفية بين إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء ومدربه الأسبق في منتخب الشباب وعرض عليه فكرة اللعب للزمالك ولكنه رفض الأمر.

وأوضح أنه سيعود للأهلي يومًا ما لأنه لم يخطئ في حق النادي، مشيرًا إلى أنه سيعود كمدرب بعد نهاية مشواره الكروي.

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