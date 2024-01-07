بروفة مطمئنة للفراعنة بالفوز على تنزانيا قبل أمم إفريقيا

المصدر: وكالات

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حقق منتخب مصر فوزا مطمئنا على ضيفه التنزاني بهدفين نظيفين الاحد على ملعب القاهرة الدولي في البروفة الاخيرة قبل خوض منافسات امم افريقيا التي تنطلق في 13 الحالي في ساحل العاج.

ويخوض الفراعنة غمار البطولة القارية في مجموعة تضم منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الاخضر، على ان يبدأوا مشوارهم في البطولة بمواجهة موزمبيق في 14 الحالي.

وكانت قائمة المنتخب شهدت استبعاد الثنائي احمد نبيل "كوكا" لاعب الاهلي واسامة جلال لاعب بيراميدز للاصابة، واستدعى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة الثنائي ياسر ابراهيم مدافع الاهلي ومهند لاشين لاعب بيراميدز بدلا منهما.

سجل لمصر محمود حسن " تريزيجيه" لاعب طرابزون سبورت التركي (32) والحارس عيشى مانولا بالخطأ في مرمى فريقه (73).

بدا المنتخب المصري ضاغطا وكاد محمد صلاح نجم ليفربول الانكليزي يضع فريقه في المقدمة بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الايسر (4).

وافتتح المنتخب المصري التسجيل عندما مرر صلاح كرة ذكية من خلف دفاع تنزانيا باتجاه تريزيغيه ددها مباشرة داخل الشباك لحظة خروج الحارس عيشي مانولا من مرماه (32)

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للفراعنة اثر تعرض البديل عمر مرموش للعرقلة من قبل المدافع ابراهيم حمد، انبرى لها صلاح وسددها ارتدت من العارضة وارتطمت بالحارس وتهادت داخل شباكه (73).

وكاد البديل احمد سيد "زيزو" يضيف الثالث بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة ابعدها مانولا الى ركنية بصعوبة (82) ومرت رأسية محمد النني من عرضية زيزو بجوار القائم الايمن (90).

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