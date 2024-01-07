الأولمبي العراقي يعسكر في الإمارات ويلتقي "الأبيض" وديا

المصدر: دبي-علي شدهان

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يقيم منتخب العراق الأولمبي لكرة القدم، معسكرا في الإمارات خلال الفترة من 12 حتى 29 يناير الجاري، استعدادا لخوض النهائيات الآسيوية المؤهلة لاولمبياد باريس.

ويشتمل معسكر الأولمبي العراقي في الإمارات، على خوض 3 مباريات ودية مع منتخبات الإمارات ومصر وغانا.

وأكد غانم عريبي، عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم على أن المنتخب الأولمبي العراقي سيقيم معسكرا اعداديا مهما في الإمارات، يتضمن 3 مباريات ودية مع منتخبات الإمارات ومصر وغانا، ضمن تحضيراته لخوض النهائيات المؤهلة لاولمبياد باريس.

وأشار عريبي إلى أن المباريات الودية الثلاث ستعطي الجهاز الفني بقيادة راضي شنيشل، الرؤية الواضحة، وتمنح الفرصة الكافية للاعبين، تمهيدا لاختيار التشكيل الأمثل للمنتخب لخوض غمار النهائيات القارية.

ولفت غانم عريبي، إلى أن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يولي اهتماما كبيرا ببرامج إعداد جميع المنتخبات الوطنية للاستحقاقات الخارجية عبر توفير جميع مستلزمات النجاح، مشيرا إلى المنتخب الأولمبي العراقي، ينتظره استحقاق كبير يتمثل في خوض النهائيات الآسيوية المؤهلة لاولمبياد باريس.

ويلعب منتخب العراق الأولمبي في النهائيات الآسيوية المؤهلة لاولمبياد باريس، ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية وتايلند وطاجيكستان، وتنطلق مبارياتها خلال ابريل المقبل في قطر، حيث يتأهل عن قارة آسيا إلى أولمبياد باريس، أصحاب المراكز الثلاثة الاولى، فيما يخوض المنتخب صاحب المركز الرابع الملحق.

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