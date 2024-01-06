العراق يخسر ودية كوريا في أبوظبي

المصدر: دبي-علي شدهان

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خسر منتخب العراق الأول لكرة القدم، المباراة الودية التي جمعته بنظيره الكوري الجنوبي بهدف دون رد سجله لي جاي سونغ في الدقيقة 40 من زمن المباراة، والتي جرت مساء اليوم السبت في ملعب جامعة نيويورك في العاصمة أبوظبي، ضمن الاستعدادات لخوض بطولة كأس آسيا المقرر لها في قطر خلال الفترة من 12 الجاري حتى 10 فبراير المقبل.

وتعد مباراة كوريا الجنوبية، التجربة الوحيدة في برنامج إعداد منتخب العراق في معسكره المتواصل منذ الثاني حتى 11 يناير الجاري في أبوظبي.

وأشار الإسباني خيسوس كاساس، مدرب أسود الرافدين، إلى أن المباراة اتسمت بالصعوبة كونها أمام منافس قوي على إحراز لقب كأس آسيا، معتبرا المباراة مفيدة وبغض النظر عن نتيجتها النهائية، كونها شكلت فرصة لبعض لاعبي العراق للوقوف على المستويات، مشيدا بأداء لاعبيه.

ولفت كاساس إلى أن ودية كوريا الجنوبية، هي الوحيدة لمنتخب العراق في معسكره الحالي في أبوظبي، وقبل التوجه إلى قطر لخوض البطولة الآسيوية، معللا ذلك بضيق الوقت، مشددا على أنه سيركز في الأيام المتبقية من المعسكر على زيادة الجرعات التدريبية، وتطبيق الجوانب الفنية في الوحدات التدريبية قدر المستطاع.

وكشف كاساس، النقاب عن أن نهجه وخطته المستقبلية ستكون لتأسيس منتخب عراقي قوي بمقدوره المنافسة في كل البطولات، معبرا عن سعادته بدعم الجمهور العراقي لمنتخب بلاده خلال ودية كوريا الجنوبية.

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