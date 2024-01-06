"فيفا" يعلن قائمة الحكام المصريين الدوليين لعام 2024

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2024 التي تم إرسالها من قبل اتحاد الكرة المصري في وقت سابق.

وقال الإتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك اليوم السبت أن القائمة ضمت في حكام الساحة كل من إبراهيم نور الدين، محمد عادل، أمين عمر، محمود البنا، محمد معروف، أحمد الغندور، محمود ناجي، شاهندا المغربي ونورا سمير.

وأضاف:" في الحكام المساعدين ضمت كل من محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، سمير جمال، هاني عبدالفتاح، يوسف البساطي، أحمد توفيق طلب، سامي هلهل، يارا عاطف، جمالات أحمد، منى عطالله ومي حسن، وفي حكام كرة الصالات: محمد حسن، طارق سامي، ميدو سلامة وعاطف حسين، وفي حكام الكرة الشاطئية: هاني العراقي، أحمد نوفل، إبراهيم محجوب وخالد السيد".

وأوضح أن الحكام المصريين المدرجين في قائمة حكام تقنية الفيديو (فار) هم محمود عاشور ومحمود أبو الرجال وطارق مجدي وعمرو الشناوي وحسام عزب ووائل فرحان.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أرسل القائمة الدولية للحكام إلى الاتحاد الدولى، منتصف شهر سبتمبر الماضي، بعد التنسيق مع اللجنة الرئيسية للحكام، قبل انقضاء المهلة التي منحها "فيفا" للاتحادات الأهلية لترشيح الحكام الدوليين لعام 2024.

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