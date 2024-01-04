سلة مصر تتوج بطلاً للعرب

المصدر: متابعة-ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج المنتخب المصري بطلاً للنسخة 25 لمنتخبات السلة العربية بعد فوزه على نظيره الليبي بفارق 25 نقطة 87-62 في المباراة النهائية بمجمع الصالات باستاد القاهرة، وهو اللقب الـ 13 لمنتخب مصر بالبطولة.

انتهى النصف الأول من المباراة النهائية لصالح مصر 39 - 38،

انهار الدفاع الليبي بعد ذلك بفضل الاختراقات المتتالية والرميات الثلاثية التي وصلت إلى 11 رمية من 36 محاولة من خارج القوس وسط مساندة وفرحة الجمهور المصري.

واحتل منتخب الإمارات المركز الرابع بعد خسارته أمام نظيره التونسي 66 -73 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ولعبت الخبرة دورها في ترجيح كفة التوانسة خاصة في الدقائق الثلاث الأخيرة.

وعلى صعيد نجوم البطولة فاز اللاعب المصري يوسف شحاته بجائزة هداف الرمية الثلاثية،وكريستيان من منتخب الإمارات بجائزة الهداف،وعمر عبادة من تونس بجائزة أحسن لاعب.

وقام الدكتور أشرف البيجرمي ممثل وزير الشباب والرياضة المصري، والدكتور مجدي أبو فريخة نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد المصري بتكريم المنتخب المصري الفريق البطل بالكأس والميداليات الذهبية بينما قام بتتويج المنتخب الليبي الفائز بالمركز الثاني بالميداليات الفضية كل من عبدالرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي، وعلي البنزرتي نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الجامعة التونسية،وسلم الميداليات البرونزية للمنتخب التونسي كل من حسن يوسف نائب رئيس الاتحاد السوداني عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي ورحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحادين العربي والمصري بينما كرم العميد عبدالله شلبي أمين عام الاتحاد العربي حكام البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز