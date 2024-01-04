نسخة قطر تشهد الظهور الأول لـ 14 مدرباً في كأس آسيا

المصدر: وام

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تشهد نهائيات بطولة كأس آسيا المقررة في الدوحة من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل، الظهور الأول لـ 14 مدربا جديدا من أصل 24 مدربا للمنتخبات المشاركة في البطولة القارية.

ويخوض نهائيات البطولة للمرة الأولى كل من الإسباني تينتين ماركيز لوبيز مدرب منتخب قطر (المستضيف)، والصربي الكسندر يانكوفيتش مدرب الصين، والكرواتي إيجور ستيماك مدرب الهند، ومواطنه بيتر سيجارت مدرب طاجيكستان، والنرويجي يورن اندرسن مدرب هونج كونج، والتونسي مكرم دبوب مدرب فلسطين.

وللمرة الأولى أيضا يخوض النهائيات كل من الكوري الجنوبي شتين تاي يونج مدرب اندونيسيا، ومواطنه كيم بان جون مدرب ماليزيا، والألماني يورجن كلينسمان مدرب كوريا الجنوبية، والمغربي حسين عموتة مدرب الأردن، والياباني وماستادا مدرب تايلاند، والسلوفاكي ستيفان تاركوفيتش مدرب قيرغيزستان، والايطالي روبرتو مانشيني مدرب السعودية، والاسباني خيسوس كاساس مدرب العراق.

فيما تضم قائمة المدربين الذين سبق لهم المشاركة من قبل في نهائيات كأس آسيا كل من البرتغالي باولو بينتو مدرب الإمارات، والياباني هاجيمي موريساو مدرب اليابان، والفرنسي فيلييب تروسيه مدرب فيتنام، والاسباني خوان انطونيو مدرب البحرين، والكرواتي برانكو ايفانكوفيتش مدرب عمان، والمونتينيجري ميودراج رادولوفيتش مدرب لبنان، والاسترالي جرهام آرنولد مدرب استراليا، والسلوفيني سريتشكو كاتانيتس مدرب أوزباكستان، والأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب سوريا، والإيراني أمير قالينوي مدرب إيران.

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