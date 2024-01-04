الرئيس الجزائري يأمر بالتكفل بنصف نفقات سفر 2000 مشجع جزائري لكوت ديفوار بأمم أفريقيا

المصدر: وكالات

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أفادت وسائل إعلام جزائرية اليوم الخميس، بأن رئيس البلاد عبد المجيد تبون، أمر الجهات المختصة بالتكفل بـ50% من نفقات سفر 2000 مشجع لكوت ديفوار لحضور مباريات "الخضر" بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2023.

وأوضح التلفزيون الجزائري الرسمي أن القرار يشمل المشجعين الذين قاموا بعملية التلقيح.

كان تبون أعلن مطلع الشهر الماضي، تمكين الصحفيين الجزائريين من تخفيضات تصل إلى 50% على تذاكر سفر الخطوط الجوية الجزائرية الحكومية لتغطية الفعاليات والأحداث الرياضية في القارة الأفريقية التي تخص المنتخبات الوطنية والأندية المحلية.

يذكر أن المنتخب الجزائري، الذي يخوض معسكرا إعداديا في توجو حتى الأربعاء المقبل، يستهل مشواره في أمم أفريقيا ضمن المجموعة الرابعة، بملاقاة أنجولا يوم 15من الشهر الجاري، ثم بوركينا فاسو وموريتانيا يومي 20 و23 من ذات الشهر على الترتيب.

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