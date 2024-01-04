رونالدو يفوز بجائزة "مارادونا" لأفضل هداف في "جوائز دبي جلوب سوكر"

المصدر: وام

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فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة "مارادونا" لأفضل هداف لعام 2023 في جوائز "دبي جلوب سوكر" التي تقام بدعم مجلس دبي الرياضي، حيث سيقام حفل توزيع الجوائز بفندق ومنتجع أتلانتس يوم 19 يناير الجاري.

وسجل رونالدو، 54 هدفاً في 59 مباراة، مع منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي، وتمكن من تحقيق أفضل حصيلة أهداف له خلال عام واحد منذ عام 2017 عندما كان لاعباً في ريال مدريد وسجل حينها 53 هدفاً.

وتفوق على كل من كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان (52 هدفاً في 53 مباراة)، وهاري كين لاعب بايرن ميونخ (52 هدفا في 57 مباراة)، وإيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي ( 50 هدفاً في 60 مباراة).

ويبلغ رونالدو حاليا (38 عاماً) ونجح في تسجيل 34 هدفاً مع النصر السعودي في مسابقة دوري المحترفين السعودية، الأمر الذي لم يمنعه من المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم وجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط وجائزة أفضل لاعب من اختيار الجماهير، ضمن جوائز "دبي جلوب سوكر".

وشهدت الجولة الثانية والأخيرة من التصويت عبر الفئات الـ 11 الرئيسية لجوائز دبي جلوب سوكر والفئات الرقمية الستة، بالإضافة إلى جوائز الدوري الإيطالي الافتتاحية، تسجيل أكثر من 50 مليون صوتاً من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، حيث تجاوز إجمالي عدد المشتركين في التصويت منذ بدايته 70 مليوناً، أي ما يعادل ضعف عدد الأصوات مقارنة بعام 2022.

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